Китайскую навигационную систему назвали более эффективной, чем GPS и ГЛОНАСС

О системе рассуждал руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, конфигурация спутниковой группировки Beidou-3 такова, что навигационная система должна быть эффективнее, чем российский и американский аналоги. Тем не менее, однозначно утверждать это нельзя, ведь полной информации о китайских аппаратах в открытом доступе нет.

Моисеев пояснил, что в Beidou-3 кроме спутников на обычной высокой орбите (20 тысяч километров) есть и несколько геостационарных спутников. Это и должно повысить эффективность.

Моисеев также предположил, что спутники GPS, например, используются для военных целей.