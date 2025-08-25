Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2025, 12:00
1 мин.

Китайскую роборуку создали с оглядкой на растения

Био-вдохновлённый робо-хват
Учёные из Китая создали роботизированный захват, вдохновлённый стручками растений. Идея основана на бистабильных механизмах — устройствах, которые могут оставаться в двух устойчивых состояниях без расхода энергии. Простейший пример — заколка для волос. Ранее бистабильные захваты либо требовали слишком большой силы для срабатывания, либо были слишком слабы, чтобы удерживать тяжёлые предметы.
Китайскую роборуку создали с оглядкой на растения
© Rebecca Niver

Новый захват решает эту проблему: при первом захвате объект удерживается с минимальной силой, но после фиксации механизм автоматически усиливает своё сцепление. Для вдохновения учёные обратились к стручкам недотроги: пока семена незрелые, стручок трудно открыть, но как только семена созревают, любое лёгкое давление, например капля дождя, заставляет его «выстреливать» семенами. Здесь хорошая демонстрация процесса.

Китайскую роборуку создали с оглядкой на растения

© Jinzhao Yang, Jianing Wu, Haijun Peng

Захват состоит из двух «пальцев», соединённых с эластичной балкой и вращающимися валами. В исходном состоянии балка плоская. При захвате валы изгибают балку, снижая энергию для срабатывания. Когда объект нажат на балку, она изгибается вниз, обхватывая предмет. Далее валы изгибают балку ещё сильнее, усиливая удержание. Вроде, понятно описали.