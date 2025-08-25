Китайскую роборуку создали с оглядкой на растения

Био-вдохновлённый робо-хват

Учёные из Китая создали роботизированный захват, вдохновлённый стручками растений. Идея основана на бистабильных механизмах — устройствах, которые могут оставаться в двух устойчивых состояниях без расхода энергии. Простейший пример — заколка для волос. Ранее бистабильные захваты либо требовали слишком большой силы для срабатывания, либо были слишком слабы, чтобы удерживать тяжёлые предметы.