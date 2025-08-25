Китайскую роборуку создали с оглядкой на растения

Китайскую роборуку создали с оглядкой на растенияБио-вдохновлённый робо-хват
Новый захват решает эту проблему: при первом захвате объект удерживается с минимальной силой, но после фиксации механизм автоматически усиливает своё сцепление. Для вдохновения учёные обратились к стручкам недотроги: пока семена незрелые, стручок трудно открыть, но как только семена созревают, любое лёгкое давление, например капля дождя, заставляет его «выстреливать» семенами. Здесь хорошая демонстрация процесса.
Захват состоит из двух «пальцев», соединённых с эластичной балкой и вращающимися валами. В исходном состоянии балка плоская. При захвате валы изгибают балку, снижая энергию для срабатывания. Когда объект нажат на балку, она изгибается вниз, обхватывая предмет. Далее валы изгибают балку ещё сильнее, усиливая удержание. Вроде, понятно описали.