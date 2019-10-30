Китаянка пыталась вывезти из России слитки золота в телефоне

Об этом сообщила пресс-служба Благовещенской таможни. По информации таможенников, слитки золота китаянка поместила внутрь телефона на место аккумулятора. Их вес оказался равен 260 граммам, а оценочная стоимость — 780 тысяч рублей.

Жительницу Китая задержали во время оформления в международном пункте пропуска Благовещенск — Хэйхэ. В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении из-за сокрытия товаров от таможенного контроля путём использования тайников.

Слитки золота таможенники изъяли поместили в камеру хранения вещественных доказательств Благовещенской таможни.

«РИА Новости» пишут ещё об одном подобном случае в начале октября, когда задержали гражданина Китая с 12 слитками, спрятанными в обуви под стельками.