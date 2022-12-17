Наука и технологии
19:47, 17 декабря 2022
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Киты могли бы спасти Землю. Учёные объяснили как

Но их популяция сокращается

Учёные заявили, что киты могли бы помочь бороться с глобальным потеплением. Дело в том, что они являются самыми крупными на планете потребителями углерода, который выходит в состав парниковых газов.

Киты могли бы спасти Землю. Учёные объяснили как

Фото: Unsplash

Киты не только потребляют углерод непосредственно, но и помогают другим организмам улавливать его из атмосферы. Так фекалии китов, богатые минеральными веществами, привлекают фотосинтезирующие микроорганизмы. После смерти туша кита, а значит и весь накопленный им углерод, оказывается в глубинных слоях океана.

Всё звучит хорошо, но есть одна проблема. Популяции китов уменьшаются, многие их виды находятся в критическом положении.

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