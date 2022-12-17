Киты могли бы спасти Землю. Учёные объяснили как

Киты не только потребляют углерод непосредственно, но и помогают другим организмам улавливать его из атмосферы. Так фекалии китов, богатые минеральными веществами, привлекают фотосинтезирующие микроорганизмы. После смерти туша кита, а значит и весь накопленный им углерод, оказывается в глубинных слоях океана.

Всё звучит хорошо, но есть одна проблема. Популяции китов уменьшаются, многие их виды находятся в критическом положении.