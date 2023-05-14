Киты поют громче во время сильного ветра, а вот на шум моторов они не реагируют

Исследование предполагает, что эта эволюционная причуда может иметь последствия для размножения и поведения китов. Если горбатые киты за миллионы лет эволюции приспособились к естественным источникам шума, то незнакомый шум, создаваемый человеческими судами, не вызывает такой же реакции. Потому что суда появились, если судить продолжительность эволюции китов, «вчера».

Аудиоданные исследования были собраны во время миграции китов у пляжа Перегиан-Бич в Квинсленде. Полученные результаты подчеркивают необходимость понимания того, как шум влияет на общение китов, и разработки стратегий смягчения последствий для защиты этих величественных существ.