Кладбище стартапов разрослось, у них появились свои «похоронные агентства»

Спрос на подобные услуги неоспорим. Компания Sunset сообщила об ошеломляющем 9-кратном увеличении квартальной выручки и росте числа клиентов на 65% в месяц в период с ноября 2023 года по январь 2024 года. Конкурирующая компания SimpleClosure, которая недавно завершила раунд финансирования в размере 4 миллионов долларов, может похвастаться аналогичным успехом, превысив годовой доход в 1 миллион долларов при ежемесячном росте более 50% за тот же период. С момента запуска доход компании вырос в 14 раз.

Речь идет не только о неудачах на ранних стадиях. За помощью обращаются даже крупные, хорошо финансируемые стартапы. SimpleClosure сообщает, что у нее есть клиенты, которые привлекли «десятки миллионов» венчурного капитала.

Хотя этот всплеск популярности услуг по прекращению деятельности подчеркивает суровую реальность провала стартапов, он также предлагает ценную помощь основателям, столкнувшимся с этим трудным процессом, отмечает издание.