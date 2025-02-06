Классическая музыка успокоила детей даже в утробе матери

Во время исследования матери слушали два классических произведения Камиля Сен-Санса и Абундио Мартинеса. Используя мониторы сердечного ритма, исследователи отслеживали изменения в сердцебиении плода и обнаружили, что музыка приводит к более стабильному и предсказуемому ритму сердца. Это может свидетельствовать о «положительном влиянии на развивающуюся нервную систему».

Интересно, что мексиканская мелодия Arpa de Oro Мартинеса оказала более сильное воздействие, чем The Swan Сен-Санса. Исследователи полагают, что в этих различиях могут играть роль такие факторы, как ритм, мелодия или знакомство с культурой.