Классическая музыка успокоила детей даже в утробе матери

Опубликовано 06 февраля 2025, 06:001 мин.
Классическая музыка успокоила детей даже в утробе материОна может приносить пользу младенцам до рождения
Прослушивание классической музыки может помочь успокоить ребенка до его рождения, утверждают исследователи из нескольких мексиканских институтов. Они изучали, как музыка влияет на сердечный ритм плода, наблюдая за 36 беременными женщинами и их будущими детьми.
Во время исследования матери слушали два классических произведения Камиля Сен-Санса и Абундио Мартинеса. Используя мониторы сердечного ритма, исследователи отслеживали изменения в сердцебиении плода и обнаружили, что музыка приводит к более стабильному и предсказуемому ритму сердца. Это может свидетельствовать о «положительном влиянии на развивающуюся нервную систему».
Интересно, что мексиканская мелодия Arpa de Oro Мартинеса оказала более сильное воздействие, чем The Swan Сен-Санса. Исследователи полагают, что в этих различиях могут играть роль такие факторы, как ритм, мелодия или знакомство с культурой.