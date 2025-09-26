Классические часы Casio научились превращать в умные

Опубликовано 26 сентября 2025, 15:001 мин.
Классические часы Casio научились превращать в умныеС помощью Ollee Watch One
Культовые цифровые часы Casio F-91W, выпускаемые уже 36 лет, получили вторую жизнь. Компания Ollee создала модуль Watch One, который заменяет стандартную «начинку» часов и добавляет современные функции. Установить модуль можно самостоятельно — достаточно открутить несколько винтов, паяльник не нужен.
© Ollee Watch
Поддерживаются модели F-91W, A158W, а также F-84W, A159W, A171W и W-59. Такой комплект стоит 54,99 долларов. Если не хочется заниматься установкой, можно купить уже готовые часы с модулем за 99,99 долларов.
Что меняется после обновления:
-
Появляется Bluetooth, синхронизация с приложением для iOS и Android.
-
Автоматическая установка времени.
-
Шагомер с напоминаниями о целях.
-
Датчик температуры.
-
Улучшенный динамик.
-
Новая подсветка с выбором цвета, которая ещё и может работать как фонарик.
-
Мировое время и пять настраиваемых таймеров.
Кроме того, на часах теперь можно запускать простые игры — например, Ping с мячиком.
Экран остаётся классическим, без уведомлений. Батарейки CR2016 хватает примерно на 10 месяцев.