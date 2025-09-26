Классические часы Casio научились превращать в умные

Поддерживаются модели F-91W, A158W, а также F-84W, A159W, A171W и W-59. Такой комплект стоит 54,99 долларов. Если не хочется заниматься установкой, можно купить уже готовые часы с модулем за 99,99 долларов.

Что меняется после обновления:

Появляется Bluetooth, синхронизация с приложением для iOS и Android.

Автоматическая установка времени.

Шагомер с напоминаниями о целях.

Датчик температуры.

Улучшенный динамик.

Новая подсветка с выбором цвета, которая ещё и может работать как фонарик.

Мировое время и пять настраиваемых таймеров.

Кроме того, на часах теперь можно запускать простые игры — например, Ping с мячиком.

Экран остаётся классическим, без уведомлений. Батарейки CR2016 хватает примерно на 10 месяцев.