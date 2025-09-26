Наука и технологии
Опубликовано 26 сентября 2025, 15:00
1 мин.

Классические часы Casio научились превращать в умные

С помощью Ollee Watch One
Культовые цифровые часы Casio F-91W, выпускаемые уже 36 лет, получили вторую жизнь. Компания Ollee создала модуль Watch One, который заменяет стандартную «начинку» часов и добавляет современные функции. Установить модуль можно самостоятельно — достаточно открутить несколько винтов, паяльник не нужен.
Классические часы Casio научились превращать в умные

© Ollee Watch

Поддерживаются модели F-91W, A158W, а также F-84W, A159W, A171W и W-59. Такой комплект стоит 54,99 долларов. Если не хочется заниматься установкой, можно купить уже готовые часы с модулем за 99,99 долларов.

Что меняется после обновления:

  • Появляется Bluetooth, синхронизация с приложением для iOS и Android.

  • Автоматическая установка времени.

  • Шагомер с напоминаниями о целях.

  • Датчик температуры.

  • Улучшенный динамик.

  • Новая подсветка с выбором цвета, которая ещё и может работать как фонарик.

  • Мировое время и пять настраиваемых таймеров.

Кроме того, на часах теперь можно запускать простые игры — например, Ping с мячиком.

Экран остаётся классическим, без уведомлений. Батарейки CR2016 хватает примерно на 10 месяцев.

Источник:theverge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#часы
,
#CASIO