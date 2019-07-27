Классические советские мультфильмы переснимут в 3D

Об этом журналистам рассказал художник-постановщик «Союзмультфильма» на форуме «Таврида 5.0». По его словам, все «самые известные бренды, такие как “Крокодил Гена”, “Чебурашка”, “Попугай Кеша”» уже имеют 3D-версии. Сейчас продюсеры студии думают над вариантами реализации.

Напомним, мультфильм про приключения Крокодила Гены и Чебурашки вышел в 1969 году, а про попугая Кешу — в 1984. «Союзмультфильм» уже пытался переснимать советскую классику, в частности «Простоквашино», но не в 3D. Проект получил множество негативных оценок от зрителей, в том числе, за неуместные отсылки к современной культуре.