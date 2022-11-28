Классический звонок Nokia и стук механических клавиш: запущен сайт с редкими и исчезающими звуками

19:37, 28 ноября 2022
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Классический звонок Nokia и стук механических клавиш: запущен сайт с редкими и исчезающими звукамиОсторожно, может вызвать острые приступы ностальгии
Появился новый проект Obsolete Sounds, который объединяет в коллекцию множество редких и исчезающих звуков. Всего там более 150 звуков, касающихся в том числе ретро-игр, старого транспорта и механического оборудования.
Фото: Unsplash
Конечно же, в коллекции есть такой родной для многих звук модема, подключающегося к интернету. А ещё можно послушать классическую мелодию звонка телефона Nokia 5120, жужжащее стаккато раскручивающегося старого жёсткого диска Seagate, настройку аналогового радио и стук клавиш механических клавиатур.
Помимо самих звуков, также опубликованы ремиксы на каждый из них из коллекции более 150 музыкантов и звукорежиссёров.
Вы можете послушать всё по этой ссылке.