Клеймо на древнерусском мече прочитали с помощью рентгена

Клеймо на древнерусском мече прочитали с помощью рентгенаЧто написано
За почти девять веков, проведённых в земле, клинок сильно пострадал, а при извлечении из погребального инвентаря его части оказались скреплёнными с кольчугой и другими предметами. Для экспозиции меч реконструировали, дополнив утерянные фрагменты.
Специалисты провели рентгенотомографическое исследование реконструированного меча и отдельных фрагментов клинка. Исследование выявило на клинке производственное клеймо: на одной стороне — надпись ULFBERH+T, на другой — знак в виде косой решётки. Клеймо относится к популярной группе мечей IX–X вв., изготавливавшихся в Западной Европе.
Рентген также показал сложную орнаментацию рукояти и перекрестия: скрученные проволоки, проложенные в каналы, соединяют ячейки и создают инкрустацию в виде квадратов. Портативный рентгенофлуоресцентный анализ подтвердил, что проволоки в основном из серебра.
Дальнейшие исследования помогут уточнить детали клейма и богатую декоративную отделку рукояти.