Опубликовано 21 ноября 2025, 21:20
Клеймо на древнерусском мече прочитали с помощью рентгена

Учёные из Курчатовского института совместно с Государственным историческим музеем исследовали меч из кургана Гульбище, найденный в 1872 году экспедицией Д. Я. Самоквасова под Черниговом. Меч считался самым крупным из известных на территории Европы, его длина достигала 125 см.
© Пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт»

За почти девять веков, проведённых в земле, клинок сильно пострадал, а при извлечении из погребального инвентаря его части оказались скреплёнными с кольчугой и другими предметами. Для экспозиции меч реконструировали, дополнив утерянные фрагменты.

Специалисты провели рентгенотомографическое исследование реконструированного меча и отдельных фрагментов клинка. Исследование выявило на клинке производственное клеймо: на одной стороне — надпись ULFBERH+T, на другой — знак в виде косой решётки. Клеймо относится к популярной группе мечей IX–X вв., изготавливавшихся в Западной Европе.

© Пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт»

Рентген также показал сложную орнаментацию рукояти и перекрестия: скрученные проволоки, проложенные в каналы, соединяют ячейки и создают инкрустацию в виде квадратов. Портативный рентгенофлуоресцентный анализ подтвердил, что проволоки в основном из серебра.

Дальнейшие исследования помогут уточнить детали клейма и богатую декоративную отделку рукояти.