Клеймо на древнерусском мече прочитали с помощью рентгена

За почти девять веков, проведённых в земле, клинок сильно пострадал, а при извлечении из погребального инвентаря его части оказались скреплёнными с кольчугой и другими предметами. Для экспозиции меч реконструировали, дополнив утерянные фрагменты.

Специалисты провели рентгенотомографическое исследование реконструированного меча и отдельных фрагментов клинка. Исследование выявило на клинке производственное клеймо: на одной стороне — надпись ULFBERH+T, на другой — знак в виде косой решётки. Клеймо относится к популярной группе мечей IX–X вв., изготавливавшихся в Западной Европе.