Наука и технологии
12:45, 17 декабря 2022
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Клетчатка оказалась полезна в борьбе с рассеянным склерозом

Клетчатка содержится в бобовых, зерновых, овощах, орехах и фруктах

Может ли такая простая вещь, как употребление большего количества клетчатки, помочь замедлить развитие рассеянного склероза (РС)? Исследователи из Университета Рутгерса говорят, что может. Они пришли к такому выводу после исследования на мышах.

Клетчатка оказалась полезна в борьбе с рассеянным склерозом

Фото: Unsplash

Новая работа основана на предыдущих исследованиях, в которых наблюдалась связь между составом кишечного микробиома и рассеянным склерозом. В новом исследовании использовались мыши с генами, связанными с болезнью. Авторы проследили связь между изменениями в составе кишечных бактерий и состоянием, подобным рассеянному склерозу.

По мере того как грызуны взрослели и становились старше, у них одновременно развивались аналог РС и воспалительное заболевание кишечника. Учёные также нашли маркеры, подобные мышиным, у людей.

Исследователи пришли к выводу, что диета с высоким содержанием клетчатки, которая, как уже известно, уменьшает воспаление кишечника, также может помочь в борьбе с рассеянным склерозом.

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