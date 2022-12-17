Клетчатка оказалась полезна в борьбе с рассеянным склерозом

Новая работа основана на предыдущих исследованиях, в которых наблюдалась связь между составом кишечного микробиома и рассеянным склерозом. В новом исследовании использовались мыши с генами, связанными с болезнью. Авторы проследили связь между изменениями в составе кишечных бактерий и состоянием, подобным рассеянному склерозу.

По мере того как грызуны взрослели и становились старше, у них одновременно развивались аналог РС и воспалительное заболевание кишечника. Учёные также нашли маркеры, подобные мышиным, у людей.

Исследователи пришли к выводу, что диета с высоким содержанием клетчатки, которая, как уже известно, уменьшает воспаление кишечника, также может помочь в борьбе с рассеянным склерозом.