Клетки растений обучили логическим операциям

Исследователи работали над так называемыми биокомпьютерами. Их роль выполняют живые клетки. Они способны давать ответные реакции на присутствие фермента рекомбиназы. Его выработка стимулируется при нагревании или добавлении синтетического гормона коры надпочечников. Ответный сигнал — это включение так называемых репортёрных белков. В недавней работе в их качестве выступал зелёный флуоресцентный белок.

Для операции OR нужно, чтобы присутствовала хотя бы одна из двух рекомбиназ, а для AND — обе. Клетки при успешном «обучении» начинали светиться.

Учёные говорят, что эта работа приближает их к созданию ячеек памяти на основе живых клеток.