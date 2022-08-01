Клиентам пекарни предложили бесплатный кофе и выпечку за незаконный сбор их данных

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Клиентам пекарни предложили бесплатный кофе и выпечку за незаконный сбор их данныхСделка по продаже души всё ещё выглядит привлекательнее
Канадская сеть Tim Hortons, известная своими пончиками, предложила клиентам бесплатный кофе и выпечку за то, что незаконно собирала их персональные данные.
Сообщается, что Tom Hortons предлагает пострадавшим клиентам бесплатный горячий напиток и выпечку в качестве компенсации по групповым искам, поданным после того, как компания более года шпионила за пользователями приложения.
Отмечается, что один горячий напиток имеет розничную стоимость 6,19 канадских долларов плюс налоги, а выпечка — 2,39 канадских долларов. Впрочем, клиенты могут выбрать любой пирожок с любыми топпингами.
Ранее стало известно, что приложение Tim Hortons отслеживало действия пользователя всякий раз, когда он заходил к конкурентам пекарни, к себе домой или на работу. Канадский регулятор признал, что это нарушает законодательство страны.