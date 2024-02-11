Клиенты FTX получили надежду: рухнувшая криптобиржа может вернуть им деньги

После краха FTX в 2022 году миллиарды денег клиентов исчезли вместе с роскошным образом жизни и рискованными инвестициями Бэнкмана-Фрида. Однако недавнее восстановление рынка и агрессивные усилия по возврату активов нарисовали более светлую картину.

Под руководством Джона Рэя III команда FTX, занимающаяся банкротством, вернула более 7 миллиардов долларов за счет денежных средств, имущества и приобретения криптовалют. В их число входят такие «монеты Сэма», как Solana и Serum, стоимость которых резко возросла, и инвестиции в такие стартапы, как Anthropic, стоимость которого сейчас оценивается в 18 миллиардов долларов. Юридические нормы диктуют выплату компенсаций клиентам на основе стоимости криптовалют на ноябрь 2022 года, исключая потенциальную прибыль в будущем. Хотя некоторые инвесторы участвуют в долговом рынке FTX, большинство ожидает прямого погашения.

Брейден Перри, бывший юрист CFTC, предполагает, что полное погашение может повлиять на продолжительность приговора, потенциально сократив его с десятилетий.