Клиенты криптобиржи потеряли все деньги из-за смерти её владельца и попросили эксгумировать тело

Адвокатская фирма Miller Thomson, представляющая интересы клиентов QuadrigaCX, направила запрос к жандармерии Канады на проведение эксгумации и вскрытия тела владельца биржи. Юристы называют обстоятельства его смерти спорными и хотят получить чёткий ответ на вопрос, действительно ли мёртв CEO.

Обоснованием для эксгумации также называются «существенные убытки» кредиторов криптовалютной биржи. Сообщается, что после смерти владельца площадки был потерян доступ к криптовалюте на $190 млн.