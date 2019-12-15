Наука и технологии
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Клиенты криптобиржи потеряли все деньги из-за смерти её владельца и попросили эксгумировать тело
Не верят, что он умер
В 2018 году скончался владелец канадской криптовалютной биржи QuadrigaCX. Некоторое время факт смерти скрывали от публики, и площадка продолжала принимать депозиты. Проблема в том, что скончавшийся глава биржи был единственным человеком, который имел приватные ключи от кошельков с криптовалютой. На днях потерявшие все свои средства клиенты попросили провести эксгумацию тела владельца, так как сомневаются, что он умер.
Адвокатская фирма Miller Thomson, представляющая интересы клиентов QuadrigaCX, направила запрос к жандармерии Канады на проведение эксгумации и вскрытия тела владельца биржи. Юристы называют обстоятельства его смерти спорными и хотят получить чёткий ответ на вопрос, действительно ли мёртв CEO.
Обоснованием для эксгумации также называются «существенные убытки» кредиторов криптовалютной биржи. Сообщается, что после смерти владельца площадки был потерян доступ к криптовалюте на $190 млн.