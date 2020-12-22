Наука и технологии
Сегодня 15:30
Клиенты Тинькофф получили бесплатный определитель номера для защиты от мошенников
Позволит также самостоятельно узнать владельца незнакомого номера
Тинькофф запустил для своих клиентов бесплатный определитель номера «КтоЗвонит». Он позволит защититься от мошеннических и спам-звонков.
Как пишет vc.ru, определитель использует данные мобильных операторов и фирменной антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Благодаря этому сервис может автоматически проверять номера во время звонка. Звонки «КтоЗвонит» делит на три категории: мошеннические, рекламные и потенциально полезные.
В случае мошеннического звонка определитель номера предупредит пользователя и передаст данные в службы Тинькофф. Сервис может даже показать название компании или определить сферу, в которой она работает. Если звонит курьерская доставка, то на экране это и выведется.
Ещё пользователь сервиса может сам позвонить на незнакомый номер и узнать, кому он принадлежит.