Клиенты Тинькофф получили бесплатный определитель номера для защиты от мошенников

Как пишет vc.ru, определитель использует данные мобильных операторов и фирменной антифрод-платформы Tinkoff Call Defender. Благодаря этому сервис может автоматически проверять номера во время звонка. Звонки «КтоЗвонит» делит на три категории: мошеннические, рекламные и потенциально полезные.

В случае мошеннического звонка определитель номера предупредит пользователя и передаст данные в службы Тинькофф. Сервис может даже показать название компании или определить сферу, в которой она работает. Если звонит курьерская доставка, то на экране это и выведется.

Ещё пользователь сервиса может сам позвонить на незнакомый номер и узнать, кому он принадлежит.