Климат превзошел влияние человека на то, где животным приятнее жить

Опубликовано 28 июля 2024, 09:00
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Климат превзошел влияние человека на то, где животным приятнее житьНовое исследование
Исследование Государственного университета Северной Каролины показывает, что климат остается наиболее значимым фактором, определяющим место обитания млекопитающих, несмотря на существенное влияние человеческой деятельности на природу.
Исследователи проанализировали данные по 25 видам млекопитающих в 6 645 населенных пунктах США, используя один из крупнейших наборов данных по фотоловушкам, в основном из исследования Snapshot USA.
Исследование, проведенное под руководством Роланда Кейса, было направлено на сравнение влияния климатических и антропогенных факторов на среду обитания млекопитающих. Результаты показали, что температура и количество осадков играют первостепенную роль в формировании ареалов млекопитающих, хотя присутствие человека в виде городов и сельского хозяйства все же играет роль.
Исследование привело к созданию карт распространения млекопитающих по всей территории США.