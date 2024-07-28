Климат превзошел влияние человека на то, где животным приятнее жить

Исследователи проанализировали данные по 25 видам млекопитающих в 6 645 населенных пунктах США, используя один из крупнейших наборов данных по фотоловушкам, в основном из исследования Snapshot USA.

Исследование, проведенное под руководством Роланда Кейса, было направлено на сравнение влияния климатических и антропогенных факторов на среду обитания млекопитающих. Результаты показали, что температура и количество осадков играют первостепенную роль в формировании ареалов млекопитающих, хотя присутствие человека в виде городов и сельского хозяйства все же играет роль.

Исследование привело к созданию карт распространения млекопитающих по всей территории США.