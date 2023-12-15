Климатически безопасные натрий-ионные батареи: попрощайтесь с нехваткой металлов

Климатически безопасные натрий-ионные батареи: попрощайтесь с нехваткой металловЕще один «зеленый» прорыв
Исследователи из Технологического университета Чалмерса в Швеции нашли решение проблемы нехватки металлов, таких как литий и кобальт, в традиционных батареях. Было установлено, что натриево-ионные батареи, использующие обычную поваренную соль и биомассу из лесной промышленности, оказывают такое же воздействие на климат, как и литиево-ионные аналоги, но без риска исчерпания сырья.
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"Мы пришли к выводу, что натрий-ионные батареи намного лучше, чем литий-ионные, с точки зрения воздействия на дефицит минеральных ресурсов и эквивалентны с точки зрения воздействия на климат. В зависимости от того, какой сценарий вы рассматриваете, они в конечном итоге оказываются между 60 и чуть более 100 килограммов эквивалента углекислого газа на киловатт-час теоретической емкости хранения электроэнергии, что ниже, чем сообщалось ранее для этого типа натрий-ионных аккумуляторов", — пишут ученые
Эта перспективная технология, уже пригодная для стационарного хранения энергии, может произвести прорыв в области возобновляемых источников энергии, решив проблемы, связанные со спросом на критически важные сырьевые материалы для батарей. Натриево-ионные батареи предлагают не только устойчивую альтернативу, но и геополитические преимущества, снижая зависимость от конкретных регионов в плане сырья.