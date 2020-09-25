Климатическую аномалию обвинили в части смертей во время Первой мировой войны

Кратко о работе исследователей пишет Naked Science. Климатическая аномалия характеризовалась непрерывными проливными дождями и понижением температуры. Учёные проанализировали картину тех лет, изучая ледяной керн в европейских Альпах, а также исторические данные.

Исследователи пришли к выводу, что армии тогда зачастую тонули в бесконечной грязи. Траншеи заливало водой, передвижение войск в принципе замедляла грязь. Кроме того, из-за холодных ночей возникало обморожение у тысяч солдат. Низкие температуры вызывали неурожай, и бойцы не получали необходимого питания. Что интересно, пики аномально плохой погоды совпадали с пиками общей смертности во время Первой мировой в Европе.

Из-за аномалии также изменились естественные миграции уток крякв, которые переносили вирус H1N1 — причину испанского гриппа. Птицы стали проводить больше времени около гражданского и военного населения.