Опубликовано 19 ноября 2025, 09:55
Климатологи не смогли договориться: ИИ — спасение или новая угроза

На климатической конференции ООН COP30 в Бразилии искусственный интеллект стал одной из самых обсуждаемых тем, пишут СМИ. Технологические компании и некоторые государства говорят, что ИИ может помочь бороться с глобальным потеплением, но есть и другое мнение.
Экологические организации предупреждают: быстрый рост ИИ создаёт новые климатические угрозы. Для работы ИИ нужны энергозатратные дата-центры, которые потребляют всё больше электричества и воды. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году дата-центры использовали около 1,5% мировой электроэнергии. Интересно, что этот показатель растёт быстрее, чем общий спрос.

Эксперты опасаются, что без правил и ограничений развитие ИИ может помешать выполнению целей Парижского соглашения.

Представители экологических групп призывают ввести обязательные проверки для новых дата-центров и требование использовать 100% возобновляемую энергию.

Участники, правда, согласны в одном: ИИ станет важной частью климатической политики, но его влияние нужно контролировать.