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Наука и технологии
Опубликовано 12 февраля 2024, 13:30
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Климатологи о скором замерзании Европы: мы подошли к переломному моменту

Из-за коллапса циркуляции в Атлантике
Новое исследование рисует леденящую душу картину будущего: ученые обнаружили, что система циркуляции Атлантического океана — важнейший регулятор глобального климата — приближается к «разрушительной» критической точке. Этот коллапс может произойти с пугающей скоростью, оставив человечеству практически невозможные варианты адаптации.

Используя передовое моделирование и анализ данных, ученые выявили потенциальный индикатор раннего предупреждения о разрушении Атлантической меридиональной перевертывающей циркуляции (AMOC). Исследование предсказывает удивительно быстрый коллапс AMOC после достижения переломного момента, который произойдет в течение столетия — гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

Коллапс AMOC вызовет каскад катастрофических событий, включая:

  • Повышение уровня моря до одного метра в некоторых регионах

  • Изменение погодных условий, вызывающее экстремальные засухи и наводнения

  • Резкие изменения температуры, в том числе значительное похолодание в Европе.

С 1950 года АМОК уже ослаб на 15% и является самым слабым за последние 1000 лет. Основная причина: ускоренное таяние гренландских ледников и арктических ледяных щитов, в результате чего поступает пресная вода, нарушающая естественное течение AMOC.