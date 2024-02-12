Климатологи о скором замерзании Европы: мы подошли к переломному моменту

Климатологи о скором замерзании Европы: мы подошли к переломному моментуИз-за коллапса циркуляции в Атлантике
Используя передовое моделирование и анализ данных, ученые выявили потенциальный индикатор раннего предупреждения о разрушении Атлантической меридиональной перевертывающей циркуляции (AMOC). Исследование предсказывает удивительно быстрый коллапс AMOC после достижения переломного момента, который произойдет в течение столетия — гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.
Коллапс AMOC вызовет каскад катастрофических событий, включая:
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Повышение уровня моря до одного метра в некоторых регионах
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Изменение погодных условий, вызывающее экстремальные засухи и наводнения
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Резкие изменения температуры, в том числе значительное похолодание в Европе.
С 1950 года АМОК уже ослаб на 15% и является самым слабым за последние 1000 лет. Основная причина: ускоренное таяние гренландских ледников и арктических ледяных щитов, в результате чего поступает пресная вода, нарушающая естественное течение AMOC.