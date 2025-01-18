Климатологи призвали готовиться к ещё более частым мегазасухам

Опубликовано 18 января 2025, 06:001 мин.
Климатологи призвали готовиться к ещё более частым мегазасухамРастущая угроза экосистемам и водным ресурсам
Новое исследование предупреждает, что длительные засухи, известные как мегазасухи, становятся все более частыми, суровыми и широко распространенными из-за изменения климата. Исследователи из Швейцарского федерального института по изучению лесов, снега и ландшафтов проанализировали глобальные данные с 1980 по 2018 год и обнаружили, что площади, пострадавшие от засух, ежегодно увеличиваются в среднем на 50 000 квадратных километров. Эта тенденция сохранится и в будущем.
В исследовании также подчеркивается, что засухи не всегда замечают, пока они не скажутся на сельском хозяйстве или лесах, но их влияние на экосистемы может быть масштабным. В частности, в ходе исследования были обнаружены ранее не замеченные засухи, такие как засуха в тропических лесах Конго в период с 2010 по 2018 год.
Последствия зависят от региона. В то время как леса умеренного пояса сильно страдают, тропические и бореальные более устойчивы, но все равно сталкиваются с долгосрочными рисками.
Учёные подчеркнули необходимость подготовки к засухам, поскольку существующие стратегии в основном направлены на борьбу с краткосрочными засухами, в то время как будущие мегазасухи будут «гораздо более продолжительными и суровыми».
Автор:Максим Многословный
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