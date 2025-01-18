Климатологи призвали готовиться к ещё более частым мегазасухам

В исследовании также подчеркивается, что засухи не всегда замечают, пока они не скажутся на сельском хозяйстве или лесах, но их влияние на экосистемы может быть масштабным. В частности, в ходе исследования были обнаружены ранее не замеченные засухи, такие как засуха в тропических лесах Конго в период с 2010 по 2018 год.

Последствия зависят от региона. В то время как леса умеренного пояса сильно страдают, тропические и бореальные более устойчивы, но все равно сталкиваются с долгосрочными рисками.

Учёные подчеркнули необходимость подготовки к засухам, поскольку существующие стратегии в основном направлены на борьбу с краткосрочными засухами, в то время как будущие мегазасухи будут «гораздо более продолжительными и суровыми».