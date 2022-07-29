Клубника защитила от болезни Альцгеймера

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Клубника защитила от болезни АльцгеймераВ ней есть противовоспалительное соединение
Учёные выяснили, что клубника может защитить ваш мозг от болезни Альцгеймера. Можно добавлять ягоду в кашу или есть её просто так.
Исследователи обнаружили, что биоактивное соединение в клубнике, называемое пеларгонидином, может быть связано с меньшим количеством скоплений белка в головном мозге, которые ассоциированы с болезнью Альцгеймера.
Учёные предположили, что противовоспалительные свойства пеларгонидина могут уменьшить общее нейровоспаление. Среди ягод именно клубника является наиболее богатым источником пеларгонидина.