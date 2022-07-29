Клубника защитила от болезни Альцгеймера

Исследователи обнаружили, что биоактивное соединение в клубнике, называемое пеларгонидином, может быть связано с меньшим количеством скоплений белка в головном мозге, которые ассоциированы с болезнью Альцгеймера.

Учёные предположили, что противовоспалительные свойства пеларгонидина могут уменьшить общее нейровоспаление. Среди ягод именно клубника является наиболее богатым источником пеларгонидина.