КНДР: страна полностью готова к военному столкновению с США. Южную Корею тоже не обделили

И все это заявили на годовщине перемирия между Северной и Южной Кореей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что армия Южной Кореи будет уничтожена, если предпримет попытку напасть на КНДР, о чем сообщили его государственные СМИ. Он добавил, что его страна также "полностью готова" к любому военному конфликту с Соединенными Штатами.