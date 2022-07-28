КНДР: страна полностью готова к военному столкновению с США. Южную Корею тоже не обделили

Сегодня в 14:18
1 мин.
КНДР: страна полностью готова к военному столкновению с США. Южную Корею тоже не обделилиИ все это заявили на годовщине перемирия между Северной и Южной Кореей
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что армия Южной Кореи будет уничтожена, если предпримет попытку напасть на КНДР, о чем сообщили его государственные СМИ. Он добавил, что его страна также "полностью готова" к любому военному конфликту с Соединенными Штатами.
Ким сделал эти замечания во время мероприятия в среду, посвященного 69-й годовщине перемирия, которое остановило Корейскую войну 1950-1953 годов.
Если южнокорейский режим и военные гангстеры думают о том, чтобы одержать над нами военную победу, и полагают, что смогут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи упреждающим ударом на основе конкретных военных средств или методов, они ошибаются
Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи
Лидер Северной Кореи также добавил, что его режим "полностью готов" к любому военному конфликту с Соединенными Штатами