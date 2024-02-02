Книгу о путешествиях Шамплена продали за рекордные 1,32 миллиона долларов

Книга Шамплена — это не просто путеводитель, это сокровищница, содержащая его подробные карты атлантического побережья Канады, реки Святого Лаврентия и Великих озер.

Ценность книги обусловлена ее исторической значимостью, уникальными иллюстрациями и подробными картами. Она превзошла предыдущий рекорд стоимости книги Шамплена (758 000 долларов в 2009 году) и теперь уступает только «Liber Insularum Archipelagi» (1,76 миллиона долларов в 2012 году) в качестве самой дорогой книги о путешествиях.

Тщательно задокументированные путешествия Шамплена дают ценное представление о ранних встречах между европейцами и коренным населением, проливая свет на культурные обмены и динамику власти.

Эта продажа подчеркивает важность сохранения исторических артефактов и обеспечения их доступности для будущих поколений.