Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 16:39
1 мин.

Книгу о путешествиях Шамплена продали за рекордные 1,32 миллиона долларов

Став одной из самых дорогих книг о путешествиях за все время
Редкий экземпляр путеводителя Самюэля де Шамплена «Путешествия сеньора де Шамплена Ксентонжуа» 1613 года побил все рекорды, выручив на аукционе Christie’s ошеломляющую сумму в 1,32 миллиона долларов. Это стало второй по стоимости книгой о путешествиях.

Книга Шамплена — это не просто путеводитель, это сокровищница, содержащая его подробные карты атлантического побережья Канады, реки Святого Лаврентия и Великих озер.

Ценность книги обусловлена ее исторической значимостью, уникальными иллюстрациями и подробными картами. Она превзошла предыдущий рекорд стоимости книги Шамплена (758 000 долларов в 2009 году) и теперь уступает только «Liber Insularum Archipelagi» (1,76 миллиона долларов в 2012 году) в качестве самой дорогой книги о путешествиях.

Тщательно задокументированные путешествия Шамплена дают ценное представление о ранних встречах между европейцами и коренным населением, проливая свет на культурные обмены и динамику власти.

Эта продажа подчеркивает важность сохранения исторических артефактов и обеспечения их доступности для будущих поколений.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#книга
,
#путешествие
,
#аукцион