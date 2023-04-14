13:13, 14 апреля 2023
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Кнопку SOS в автомобилях подключат к голосовым помощникам «Алиса» и «Маруся»Это позволит управлять функциями автомобиля
АО «ГЛОНАСС» хочет оснастить систему подачи сигнала SOS в автомобилях голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся».
Фото: Яндекс
Это позволит с помощью голоса, например, включить радио, изменить температуру в салоне и т.д. Если же нажать на саму тревожную кнопку, то по-прежнему будет совершаться только экстренный вызов. Помощник будет активироваться только голосом.
Системы SOS с 2017 года должны устанавливаться во все новые и ввозимые в Россию автомобили. Однако в сентябре 2021 года правительство разрешило временно не оснащать машины необходимой электроникой из-за дефицита комплектующих. Срок действия моратория продлили до 1 июня.