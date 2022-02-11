Коал признали одним из вымирающих видов

Это заявление министра охраны окружающей среды страны прозвучало через два года после того, как парламентское расследование предсказало, что коалы могут исчезнуть к 2050 году без срочного вмешательства правительства.

Перевод коал из категории уязвимых в категорию вымирающих не требует от австралийского правительства принятия каких-либо специальных мер. Однако оно отдельно объявило, что примет план восстановления популяции коал, разработанный Департаментом охраны окружающей среды страны.

Этот план будет способствовать принятию законов, защищающих коал и их естественную среду обитания. Кроме того, в прошлом месяце премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что правительство выделит 50 миллионов австралийских долларов в течение четырех лет на восстановление и сохранение одного из символов страны.