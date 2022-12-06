Kodiak создаст для Армии США беспилотные разведывательные машины

Подробности о типах транспортных средств для армии, пока неясны. По заявлению компании, Kodiak создаст технологию, которая позволит машинам автономно перемещаться по сложной местности, в различных условиях эксплуатации и в условиях, когда GPS недоступна. Это может «значительно снизить риск для войск.

Интересно, что Kodiak сотрудничает с Ikea для перевозки грузов с помощью автономных грузовиков.