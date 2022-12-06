Kodiak создаст для Армии США беспилотные разведывательные машины

19:10, 06 декабря 2022
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Kodiak создаст для Армии США беспилотные разведывательные машиныЭто будет безопаснее для личного состава
Kodiak Robotics, стартап по разработке автономных грузовиков, получит 49,9 млн долларов, чтобы создать для Армии США беспилотные транспортные средства для разведки, наблюдения и других «высокорисковых» миссий.
Фото: Kodiak Robotics
Подробности о типах транспортных средств для армии, пока неясны. По заявлению компании, Kodiak создаст технологию, которая позволит машинам автономно перемещаться по сложной местности, в различных условиях эксплуатации и в условиях, когда GPS недоступна. Это может «значительно снизить риск для войск.
Интересно, что Kodiak сотрудничает с Ikea для перевозки грузов с помощью автономных грузовиков.