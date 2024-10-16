Коды для входа в приложения начнут присылать в Telegram вместо SMS

Коды для входа в приложения начнут присылать в Telegram вместо SMSПравда, не все, и SMS останется запасным средством
Стоимость отправки кода подтверждения через Telegram Gateway составляет всего 0,01 доллара, что может быть значительно дешевле, чем использование SMS, особенно для компаний с глобальной клиентской базой. Для пользователей, у которых уже есть аккаунт в Telegram, верификация бесплатна.
Такой сервис — это безусловное благо и для пользователей, и для компаний. Тем более что Telegram Gateway не останется единственным возможным сервисом авторизации — просто компании начнут предлагать его по умолчанию (подобно тому, как супермаркеты предлагают первично более выгодную для них оплату по СБП), а дополнительной опцией всегда останется SMS-рассылка там, где она уже есть сегодня
Основным преимуществом Telegram Gateway является его надежность. Инфраструктура обмена сообщениями Telegram разработана таким образом, чтобы работать даже в районах со слабым сетевым подключением, что делает ее более надежным решением, чем SMS, который может быть ненадежным, особенно в районах с ограниченным покрытием, поясняет главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.