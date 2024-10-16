Коды для входа в приложения начнут присылать в Telegram вместо SMS

Такой сервис — это безусловное благо и для пользователей, и для компаний. Тем более что Telegram Gateway не останется единственным возможным сервисом авторизации — просто компании начнут предлагать его по умолчанию (подобно тому, как супермаркеты предлагают первично более выгодную для них оплату по СБП), а дополнительной опцией всегда останется SMS-рассылка там, где она уже есть сегодня