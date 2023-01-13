Наука и технологии
13:27, 13 января 2023
1 мин.

Кофе оказался хорошим средством для снижения тяжести болезни печени

У определённых людей

Новое исследование Коимбрского университета показало, что кофеин, полифенолы и другие вещества, содержащиеся в кофе, могут помочь уменьшить тяжесть неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у людей с избыточным весом и диабетом второго типа.

Кофе оказался хорошим средством для снижения тяжести болезни печени

Фото: Ferra

Оказалось, что у участников исследования с более высоким потреблением кофе была более здоровая печень. Такие люди были менее склонны к фиброзу печени. Было высказано предположение, что компоненты этого напитка, в том числе полифенолы, уменьшают окислительный стресс в печени.

Исследователи опросили 156 участников среднего возраста с пограничным ожирением, потребляющих кофе. 98 из них страдали диабетом второго типа.

Новости партнеров
Новости партнеров