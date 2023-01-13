Кофе оказался хорошим средством для снижения тяжести болезни печени

Оказалось, что у участников исследования с более высоким потреблением кофе была более здоровая печень. Такие люди были менее склонны к фиброзу печени. Было высказано предположение, что компоненты этого напитка, в том числе полифенолы, уменьшают окислительный стресс в печени.

Исследователи опросили 156 участников среднего возраста с пограничным ожирением, потребляющих кофе. 98 из них страдали диабетом второго типа.