Кофе оказался полезен для сердца

Учёные сказали, что не обнаружили доказательств того, что людям следует избегать кофе или кофеина. Конечно, могут существовать пациенты, для которых кофеин является спусковым крючком, но такие случаи довольно редки.

Результаты исследования показали, что каждая дополнительная чашка кофе, которую человек выпивает ежедневно, может снизить риск аритмии в среднем на 3%. Учёные выяснили это, изучив данные более 386 тысяч британцев. 17 тысяч из них имели аритмию. Никакой связи между употреблением кофеином и нарушениями сердечного ритма авторы не нашли.

Учёные призвали не увлекаться идеей о защитных свойствах кофе, а также обращаться к врачу, если после употребления кофеина всё же становится нехорошо.