Кофе признали безвредным для сердца в любых количествах

Среди людей распространено мнение, будто кофе очень вреден для сердца и сосудов. Однако теперь исследователи заявляют, что бояться тут нечего. Они наблюдали за здоровьем почти восьми тысяч добровольцев, употребляющих и не употребляющих кофе, и выяснили, что вред данного напитка переоценен.

Все эти восемь тысяч людей изначально не страдали от сердечных заболеваний. Они прошли два простых теста: замер эластичности стенок аорты и жёсткости всех артерий в целом. Оба этих параметра влияют на вероятность развития болезней. Затем учёные разделили людей на группы по признаку того, как много чашек кофе в день они пьют. Оказалось, что разница между группами, где испытуемые пьют по 25 чашек кофе в день, и где почти не пьют, действительно, есть. Но обусловлена она тем, что ярые поклонники напитка чаще оказывались мужчинами и курильщиками. Когда учёные учли этот фактор, различия между группами исчезли.