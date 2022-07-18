Кофеин оказался способен влиять на тактические решения футболистов

Учёные нашли 19 профессиональных футболистов из Бразилии. В ходе экспериментов сначала участники отдыхали, а затем принимали 500 мл либо порошкового сока с кофеином, либо порошкового сока без него. Спортсменов просили воздержаться от физических упражнений и придерживаться определённой диеты (включая воздержание от употребления кофеина) в течение 24 часов до экспериментальных сессий. Через час после приёма кофеина или плацебо участники разминались, а затем учёные измеряли у них тактические способности.

Оказалось, что у футболистов, принимавших кофеин, было меньше ошибок в защите, чем у тех, кто принимал плацебо. Кроме того, игроки, принимавшие кофеин, демонстрировали более высокий уровень владения мячом. В целом, результаты показывают, что потребление кофе может быть более полезным для нападающих, а не защитников.