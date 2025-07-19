Кофеин оказался средством для повышения выносливости в жару

Молодые участники обоих полов, принимавшие кофеин во время длительных тренировок (и это ключевой момент), демонстрировали повышенный уровень выносливости и меньшую усталость. Было важно не просто зафиксировать субъективную усталость или энергичность, но чтобы каждый участник, употребивший во время тренировки умеренную дозу кофеина, смог выдержать финальный отрезок высокоинтенсивной нагрузки. Добровольцы, выпивавшие дозу кофе или других напитков с кофеином, при заполнении анкеты отмечали не только выполнение условий эксперимента, но и подчёркивали более низкий уровень субъективной усталости перед контрольными упражнениями.

Несмотря на то, что уровень дыхания увеличивался, а кровоток в мозге снижался, это не приводило к увеличению гипервентиляции или снижению мозгового кровотока, и участники не перегревались, специально находясь в жарком помещении.

В отличие от употребления кофеина перед тренировкой, которое может увеличить нагрузку на дыхательную систему и уменьшить приток крови к мозгу, употребление умеренных доз вещества во время тренировки приводит к постепенному увеличению его концентрации в крови. Авторы исследования считают, что такая стратегия может стать простым и безопасным способом улучшения спортивной производительности в жаркую погоду.