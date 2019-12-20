Наука и технологии
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Кофеин оказался средством для сохранения веса
Предупреждает отложения жира
Учёные провели эксперименты на крысах и выяснили, что потребление кофеина может компенсировать некоторые отрицательные эффекты диеты с высоким содержанием жиров и углеводов. В частности вещество помогло животным не откладывать излишний жир.
Кофеин содержится не только в кофе, но и в чае мате. В первом напитке количество вещества на порцию составляет от 30 до 300 миллиграммов, а во втором от 65 до 130 миллиграммов. Поэтому учёные проверяли влияние на организм и кофе, и мате.
Исследователи в течение месяца кормили крыс едой с высоким содержанием жиров и углеводов. Помимо этого животным давали кофеин в разных формах и количестве.
Оказалось, что те крысы, которые получали больше кофеина, накопили в конце эксперимента меньше жира в организме. В итоге учёные поняли, что данное вещество снижает накопление липидов в жировых клетках на 20%-40%. Причём источник кофеина на результат не влияет.