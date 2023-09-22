Кофейную гущу превратили в материал для 3D-печати

Он изготавливается путем смешивания высушенной кофейной гущи с порошками ксантановой камеди и карбоксиметилцеллюлозы, которые выступают в качестве связующих, стабилизаторов и загустителей. Полученная паста загружается в модифицированный 3D-принтер потребительского класса. По имеющимся данным, объекты, напечатанные с помощью этого материала, по прочности не уступают неармированному бетону.

Этот инновационный подход позволяет решить экологические проблемы, связанные с традиционными материалами для 3D-печати, которые зачастую не поддаются биологическому разложению и способствуют образованию отходов на свалках. Переработав использованную кофейную гущу, являющуюся одним из распространенных отходов, исследователи создали устойчивую альтернативу, которая может найти применение в различных отраслях промышленности - от садоводства до производства потребительских товаров.