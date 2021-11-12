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Когда активируются QR-коды после вакцинации «Спутником Лайт»Если это не сбой
Россияне, которые привились «Спутником Лайт» недавно, рассказали, что не смогли попасть в театры и музеи по своим QR-кодам. Оказалось, что они активируются не сразу.
Одна пользовательница рассказала «Фонтанке», что поставила прививку 25 октября. В её личном кабинете указано, что код будет действовать только с 15 ноября.
В комитете по здравоохранению Петербурга журналистам сообщили, что это может быть сбой «Госуслуг». Тем не менее либо с медицинской точки зрения такой подход является логичным. «Если вам вкололи «Спутник Лайт», на формирование иммунитета нужно еще 2–3 недели», — отметили в комитете по здравоохранению.
Житель Новосибирска тоже рассказал, что прочитал на портале госуслуг, будто его код начнёт действовать только через 21 день после прививки.
Источник: TJ