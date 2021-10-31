Когда Apple выпустит дорогие очки для виртуальной реальности

Гурмэн утверждает, что Apple намерена выпустить дорогое устройство с продвинутыми чипами, дисплеями и сенсором в начале 2022 года. Оно должен будет поддерживать некие функции аватара.

Скорее всего, речь идёт об устройстве смешанной реальности. Это значит, что оно позволит накладывать на реальную картинку виртуальные изображения. Ранее появился слух, что такие очки Apple будут стоить около $3000.

Журналист предполагает, что такое устройство также позволит играть в высококачественные игры в виртуальной реальности. Недаром Apple, как мы узнали недавно, считает своими конкурентами игровые компании Sony PlayStation, Xbox и Nintendo.