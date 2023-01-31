Когда глобальная температура перейдёт критическую отметку

Когда глобальная температура перейдёт критическую отметкуОсталось недолго
В 2015 году страны приняли Парижское соглашение, по которому обязались удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °C и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C. Однако новое моделирование учёных показало, что уже довольно скоро средняя температура по миро всё-таки вырастет больше чем на 1,5 °C.
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По словам учёных, мир уже потеплел на 1,1 или 1,2 градуса с доиндустриальных времён или с середины 19 века. Исследователи использовали машинное обучение и подсчитали, что климат Земли преодолеет отметку в 1,5 градуса между 2033 и 2035 годами. Их результаты согласуются с другими, более традиционными методами прогнозирования.
Один из авторов исследования отметил, что мир находится на грани отметки в 1,5 градуса в «любом реалистичном сценарии сокращения выбросов».