Когда глобальная температура перейдёт критическую отметку

По словам учёных, мир уже потеплел на 1,1 или 1,2 градуса с доиндустриальных времён или с середины 19 века. Исследователи использовали машинное обучение и подсчитали, что климат Земли преодолеет отметку в 1,5 градуса между 2033 и 2035 годами. Их результаты согласуются с другими, более традиционными методами прогнозирования.

Один из авторов исследования отметил, что мир находится на грани отметки в 1,5 градуса в «любом реалистичном сценарии сокращения выбросов».