Когда и как российские войска получат танк «Армата»

По словам Ельчанинова, поставка танков будет поэтапной. Сейчас же идут государственные испытания «Арматы». В 2021 году стали проверять новый боекомплект. Испытания должны завершиться в 2022 году, а после 2023 года более 40 танков «Армата» будут переданы в войска.

Отмечается, что переоснащение армии на новые танки будет плавным по мере истечения сроков службы машин прежних поколений.

Напомним, что в Т-14 экипаж находится в изолированной бронекапсуле. Также у машины автоматизированы управление огнём и другие основные функции. Ранее Уралвагонзавод также говорил о возможности создания беспилотной версии «Арматы».