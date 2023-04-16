Когда и откуда SpaceX запустит самую большую ракету в истории

Сообщается, что «окно для запуска» откроется 17 апреля в 15:00 по московскому времени и продлится 150 минут. Ракета должна взлететь с космодрома компании SpaceX Starbase, расположенного в Бока-Чика, Техас.

Полёт Starship и Super Heavy будет первым полноценным испытанием новой ракеты, высотой 120 метров. Компания Илона Маска планирует использовать эту полностью многоразовую систему для миссий на Луну и Марс.

NASA также выбрала именно Starship в качестве лунного посадочного аппарата для миссии Artemis 3, которая запланирована на 2025 год.

Сообщается, что точное время запуска в течение 2,5-часового окна будет зависеть от готовности Starship и Super Heavy, погодных условий на месте запуска, а также отсутствия судов в зоне безопасности вдоль побережья.

SpaceX будет предоставлять прямую трансляцию запуска, которая начнётся за 45 минут до старта ракеты.