Когда Илон Маск отправит человека на Луну?

Маску написали в Twitter, ожидает ли он, что Starship будет готов к высадке людей на спутник Земли в 2024 году. На это предприниматель и основатель SpaceX ответил, что, вероятно, это случится даже раньше.

Стоит отметить, что NASA в конце июля выплатило SpaceX $300 млн в рамках проекта Human Landing System (HLS). Компания Илона Маска должна разработать для американцев посадочный модуль в рамках программы Artemis.

Напомним, NASA анонсировали Artemis в 2019 году. Программа будет состоять из трёх этапов. Первый — беспилотный полёт корабля вокруг Луны. Второй — облёт спутника Земли с экипажем на борту. А третий — высадка астронавтов на Луну.