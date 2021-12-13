Когда испытают новейший российский двигатель на вертолёте Ка-226Т

По словам Соловьёвой, это случится в 2023 году. Сертификация двигателя тоже запланирована на 2023 год.

Сейчас ВК-650В проходит этап инженерных испытаний. Специалисты подтверждают заложенные конструктивные решения. Соловьёва говорит, что двигатель уже имеет достаточно хорошую наработку и подтверждает принятые конструктивные решения. В следующем году начнутся активные испытания по инженерной программе, предварительное подтверждение всех характеристик и подтверждение всех зачётных параметров для сдачи документации, для получения сертификата типа.

Напомним, вертолёт Ка-226Т приспособлен к полётам в высокогорье, поэтому проект модернизации называется «Альпинист» (Climber).