Когда испытают новейший российский двигатель на вертолёте Ка-226Т

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Когда испытают новейший российский двигатель на вертолёте Ка-226ТРассказали в «ОДК-Климов»
Главный конструктор новейшего двигателя ВК-650В «ОДК-Климов» (входит в Объединённую двигателестроительную корпорацию Ростеха) Анастасия Соловьёва рассказала, когда начнутся лётные испытания образца на лёгком многоцелевом вертолёте Ка-226Т.
По словам Соловьёвой, это случится в 2023 году. Сертификация двигателя тоже запланирована на 2023 год.
Сейчас ВК-650В проходит этап инженерных испытаний. Специалисты подтверждают заложенные конструктивные решения. Соловьёва говорит, что двигатель уже имеет достаточно хорошую наработку и подтверждает принятые конструктивные решения. В следующем году начнутся активные испытания по инженерной программе, предварительное подтверждение всех характеристик и подтверждение всех зачётных параметров для сдачи документации, для получения сертификата типа.
Напомним, вертолёт Ка-226Т приспособлен к полётам в высокогорье, поэтому проект модернизации называется «Альпинист» (Climber).
Источник: ТАСС