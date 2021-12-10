Когда Китай превзойдёт США по технологиям

Отчёт называется «Великое соперничество: Китай против США в 21 веке». В нём говорится, что «стремительный рост Китая, который бросит вызов господству США в области технологий, уже привлёк внимание Америки». Отмечается, что в некоторых областях Китай «уже стал №1». В других он обгонит США в течение следующего десятилетия.

В отчёте также подчёркивается вполне реальная возможность того, что Китай заменит США и станет крупнейшей экономической и технологической державой в мире. Поднебесная уже является крупнейшим производителем в мире. Сообщается, что только в 2020 году в Китае было произведено более 250 млн компьютеров, 25 млн автомобилей и 1,5 млрд смартфонов.