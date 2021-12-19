Когда Китай впервые запустит ракету для полёта к Луне

Сообщается, что ракета-носитель должна быть запущена в 2026 году. Ранее космическое агентство Китая уже упоминало планы по лунной программе. Всего у страны есть два проекта сверхтяжёлой ракеты для доставки людей и грузов на Луну. Первый и более мощный — это CZ-9. Такая ракета сможет вывести на околоземную орбиту около 140 тонн.

Второй проект пока не имеет публичного названия. Он должен представлять собой «связку» ракет «Чанчжэн-5». В качестве первой ступени такого носителя могут использоваться три бустера из модифицированных первых ступеней CZ-5. В основе второй ступени будет лежать модуль ракеты «Чанчжэн-5». Такой носитель сможет «потянуть» пилотируемый корабль.