Когда лучше всего любоваться природой: учёные узнали

Известно, что природа оказывает положительное влияние на психическое здоровье человека, но большинство исследований проводились при ясной и безветренной погоде. Поэтому мало что известно о том, как меняющаяся погода воздействует на настроение и самочувствие людей.

Для того чтобы выяснить это, ученые предложили более чем 2500 участникам эксперимента посмотреть на разные изображения городской и природной среды. Оказалось, что когда на этих изображениях были видны восход или закат солнца, участники оценивали их как более красивые и привлекательные, чем когда им показывали солнечный день или другое время суток.

Учёные считают, что наблюдение за восходами и закатами может быть полезным для повышения благополучия людей и может быть использовано для терапии различных психических расстройств.