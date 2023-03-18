Когда лучше всего любоваться природой: учёные узнали

Когда лучше всего любоваться природой: учёные узналиРади пользы для психики
Учёные из Эксетерского университета обнаружили, что красивые восходы и закаты не только радуют глаз, но и улучшают психическое состояние людей. Они также впервые количественно оценили воздействие этих природных явлений на человеческую психику.
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Известно, что природа оказывает положительное влияние на психическое здоровье человека, но большинство исследований проводились при ясной и безветренной погоде. Поэтому мало что известно о том, как меняющаяся погода воздействует на настроение и самочувствие людей.
Для того чтобы выяснить это, ученые предложили более чем 2500 участникам эксперимента посмотреть на разные изображения городской и природной среды. Оказалось, что когда на этих изображениях были видны восход или закат солнца, участники оценивали их как более красивые и привлекательные, чем когда им показывали солнечный день или другое время суток.
Учёные считают, что наблюдение за восходами и закатами может быть полезным для повышения благополучия людей и может быть использовано для терапии различных психических расстройств.