Когда лучше всего запустить первую в российской истории лунную миссию

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Когда лучше всего запустить первую в российской истории лунную миссиюАппарат «Луна-25»
Источник в ракетно-космической отрасли сообщил журналистам, когда именно следует запустить российскую лунную миссию. Названа конкретная дата.
Речь идёт о запуске автоматической станции «Луна-25» — первой в истории современной России. По словам источника, запуск может состояться с 25 мая по 19 октября 2022 года — в этот период будет открыто пусковое окно. Наиболее подходящий день для запуска — 23 июля.
Главной задачей миссии «Луна-25» станет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и исследование заданного района южного полюса Луны. Станцию запустят с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Старт состоится с космодрома Восточный.
Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен ещё в Советском Союзе в 1976 году.
Источник: РИА Новости