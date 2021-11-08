Когда лучше всего запустить первую в российской истории лунную миссию

Речь идёт о запуске автоматической станции «Луна-25» — первой в истории современной России. По словам источника, запуск может состояться с 25 мая по 19 октября 2022 года — в этот период будет открыто пусковое окно. Наиболее подходящий день для запуска — 23 июля.

Главной задачей миссии «Луна-25» станет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и исследование заданного района южного полюса Луны. Станцию запустят с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Старт состоится с космодрома Восточный.

Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен ещё в Советском Союзе в 1976 году.