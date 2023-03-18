Когда люди достигнут бессмертия? Мнение футуролога

По мнению Курцвейла, в наших венах будут течь нанороботы — крошечные роботы, которые могут лечить болезни и старение на клеточном уровне. Также он считает, что люди смогут загружать своё сознание в цифровые носители и жить виртуально.

Курцвейл известен тем, что делал точные предсказания о развитии технологий. Он предрёк появление интернета, беспроводных технологий и победу компьютера над человеком в шахматы. Его самое амбициозное предсказание — это достижение сингулярности к 2045 году, когда машинный интеллект станет равным или выше человеческого.