Когда люди достигнут бессмертия? Мнение футуролога

Когда люди достигнут бессмертия? Мнение футурологаЭтот футуролог ранее делал точные прогнозы
Рэй Курцвейл, известный футуролог и автор книги «Сингулярность близка», сделал новый прогноз о будущем человечества. Он утверждает, что к 2030 году люди смогут достигнуть бессмертия с помощью нанотехнологий.
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По мнению Курцвейла, в наших венах будут течь нанороботы — крошечные роботы, которые могут лечить болезни и старение на клеточном уровне. Также он считает, что люди смогут загружать своё сознание в цифровые носители и жить виртуально.
Курцвейл известен тем, что делал точные предсказания о развитии технологий. Он предрёк появление интернета, беспроводных технологий и победу компьютера над человеком в шахматы. Его самое амбициозное предсказание — это достижение сингулярности к 2045 году, когда машинный интеллект станет равным или выше человеческого.