Когда люди достигнут рекордной продолжительности жизни. Прогноз учёных

Исследователи изучили данные о смертях людей, родившихся в один и тот же год, и оценили возраст, в котором человечество достигнет предполагаемого плато смерти. Это должно указывать на максимальный верхний предел продолжительности жизни человека. Если он постоянен от поколения к поколению, то можно считать, что существует максимальный возраст. Если же он увеличивается, то это значит, что смертность отодвигается.

Исследователи обнаружили, что в течение большей части истории человечества максимальный возраст Гомпертца оставался стабильным. Улучшения в области здравоохранения, питания и санитарии позволили большему количеству людей достичь старости, сжав диапазон возраста смерти. Однако были и исключения. Например, у людей, родившихся после середины 19-го века, максимальный возраст Гомпертца подскочил на пять лет. Ещё более значительный скачок наблюдается у поколения, родившегося между 1910 и 1950 годами. Именно они достигнут пика продолжительности жизни в 2060 году.